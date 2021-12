Der Spurwechsel ist geglückt

Wer der erfolgreichsten Bündner Langläuferin des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends einen Besuch abstatten will, muss ein wenig Zeit und eine längere Anreise in Kauf nehmen. Nach dem Ende ihrer Langlaufkarriere vor zehn Jahren verlegte Seraina Mischol ihren Lebensmittelpunkt von Davos nach Oberhofen an den malerischen Thunersee. Die Wahl des Domizils kommt nicht von ungefähr. Sie hat viel mit ihrem Lebensgefährten zu tun, denn der steht beim Weltskiverband FIS in der Informatik-Abteilung in Lohn in Brot. Und die FIS residiert eben seit Jahrzehnten in Oberhofen.