«Der Puls steigt»

Vom Freitag bis Sonntag wird in Näfels (Vereinsturnen) und in Filzbach (Einzelturnen Leichtathletik und verschiedene Spiele) das Glarner Bündner Kantonalturnfest abgehalten. Nach zwei Jahren coronabedingter Wettkampfpause dürfen die Turner und Turnerinnen in diesem Jahr wieder an Wettkämpfen dieser Art teilnehmen. Für Marcel Bösch, den Präsidenten des Glarner Turnverbandes und in dieser Funktion automatisch Mitglied des Organisationskomitees, ist das mehr als nur eine Rückkehr zum Turn-Alltag