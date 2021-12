«Der 8. Dezember ist für mich ein zweiter Geburtstag»

Silvano Beltrametti war zu seiner Zeit die grösste Abfahrtshoffnung einer ganzen Skination. Mit 21 Jahren fuhr der Bündner an der WM in St. Anton auf den vierten Platz. Es war ein Resultat, das die Fachwelt – angesichts seines noch jungen Alters – verblüffte. Am 8. Dezember 2001 schien der erste Weltcupsieg in dieser Disziplin in Val d’Isère bereit zu liegen. Tags zuvor brillierte er im Super-G bereits mit Rang 3. Und tatsächlich brachte ihm seine couragierte Fahrt in der Abfahrt die zwischenzeitliche Führung ein.