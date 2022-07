Dauergast am Schiessstand

Als kürzlich Jürg Lietha aus Grüsch das ausserordentliche Jubiläum der 70. Teilnahme am Eidgenössischen Feldschiessen feiern durfte, blieben Fragen nach einem etwaigen Rekord unbeantwortet. Eine detaillierte Statistik an Teilnahmen beim alljährlichen nationalen Wettstreit gibt es nicht. Der Jubilar verwies derweil auf einen noch ausdauernden Kollegen im Kanton: Walter Lüthi aus Chur. Dem ist das plötzliche Aufsehen um seine Person fast ein wenig unangenehm. Ein Bericht in der Zeitung? «Ja, aber bitte nicht zu gross», sagt der 95-Jährige mit einem Lachen im Gesicht.