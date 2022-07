Das sagen die Bündner zu ihrem WM-Einsatz

William Reais schied in den Vorläufen über 200 m in 20,71 Sekunden aus. Der Bündner war in der Saisonvorbereitung von einem Sehnenriss geplagt worden und erreicht derzeit nicht das Niveau, das ihm 2021 die Olympia-Teilnahme eintrug. Die Enttäuschung ist spürbar, wie man aus dem Interview heraushört: «Wenn man an eine WM geht, möchte man immer in der Nähe der persönlichen Bestleistung sein», so Reais. Er habe allerdings einen grossen Trainingsrückstand. «Gegen Schluss werde ich jeweils sehr müde, was früher nicht so war.» (nen / sda)