Cologna hat ein ambitioniertes Ziel

Es ist noch nicht so lange her, da war der erfolgreichste Schweizer Langläufer noch auf zwei Latten unterwegs. Nun, nach seinem Rücktritt als Spitzensportler, hat der 36-jährige Dario Cologna ein neues Ziel. Er will den London Marathon am Sonntag absolvieren. Nicht einfach so, sondern so schnell wie möglich. Eine Zeit von unter 2 Stunden und 30 Minuten peilt er an, wie er in einem längeren Video auf seinem Instagramprofil bekannt gibt (Video unten).