Chef, Mechaniker, Vaterfigur

In wenigen Augenblicken beginnt das Mountainbike-Weltcuprennen auf der Lenzerheide. Ein älterer, hagerer Mann fällt am Streckenrand auf, tigert umher, schnell auf und ab. Der Startschuss knallt durch die herbstlich-kühle Bergluft, die Fahrerinnen treten in die Pedalen. «Hopp Sophie. Go Ramona. Vorwärts Nina», ruft Joe Broder. Er ist in seinem Element.