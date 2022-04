Calanda Broncos starten mit Kantersieg in die Saison

Vom Quarterback bis zum Stadion. Man kann durchaus sagen: Bei den Calanda Broncos ist vieles neu in dieser Saison. Doch etwas ist auch gleich geblieben. Wenn die Churer Footballer das Feld nach einem Spiel verlassen, dann tun sie dies als Sieger. So auch am Sonntagnachmittag gegen den NLA-Aufsteiger aus Thun. Gleich mit 49:21 schickten sie den Gast ins Berner Oberland zurück. Das Resultat nach zwei von vier Vierteln lautete bereits 35:0 aus Sicht des Heimteams. Ein happiger Einstieg für den Aufsteiger aus Thun, der sich aber mit der Zeit steigern konnte.