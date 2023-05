Mit Engagement und Herzblut für den Sport

Am ersten Freitag des Monats Juni, in diesem Jahr ist es der 2. Juni, versammelt sich traditionell die Bündner Sportfamilie im GKB-Auditorium in Chur, um ihren Sportler oder ihre Sportlerinnen, ihren Newcomer oder ihre Newcomerinnen, ihre Behindertensportlerinnen oder ihren Behindertensportler, ihren Verein sowie ihre Funktionärinnen oder ihren Trainer des Jahres zu ehren.