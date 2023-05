Bündner Sportler feiern im «Selig»

Am Freitag, 2. Juni, zeichnen der Bündner Verband für Sport zusammen mit Procap Grischun im GKB-Auditorium in Chur neben dem Verein, den Nachwuchssportlern und Funktionären auch den Behindertensportler des Jahres aus. Höhepunkt der Bündner Sportnacht wird traditionell die Ehrung der Bündner Sportlerin oder des Bündner Sportlers des Jahres sein. Unabhängig davon, ob Fabiana Mottis, Jasmine Flury, Annik Kälin, Benjamin Bosshard, Stefan Rogentin oder Dario Caviezel Alex Fiva als Sportpreisgewinner ablöst, die Sportfamilie wird ihre Gewinnerin respektive ihren Gewinner im Anschluss an die Sportgala im Musikclub «Selig» feiern. Tickets für die allen interessierten Bündner Sportfans offen stehende Aftershowparty mit DJ Zoree können ab sofort unter ticketino.com erworben werden.