Bündner Sportwahl 2023: Wer folgt auf Skicrosser Alex Fiva?

Seit mehr als 30 Jahren werden die Bündner Sportlerin beziehungsweise der Bündner Sportler des Jahres ausgezeichnet. Erste Gewinner waren 1992 die Eiskunstläuferin Barbara Hunger und der Sportfunktionär Hans Möhr. Bekannte Namen sind seither dazugekommen. Seit 2012 findet die Auszeichnung anlässlich der Bündner Sportnacht statt. Der Maseiner Freeskier Elias Ambühl durfte als erster Spitzensportler seinen Siegercheck unter grossem Applaus im GKB-Auditorium in Empfang nehmen. NHL-Stürmer Nino Niederreiter, die Olympiasieger Sandro Viletta und Nevin Galmarini, Skitourenläufer Arno Lietha, Freeski-Star Andri Ragettli, der Eidgenosse Armon Orlik, die Snowboarderin Elena Könz, Skirennfahrer Mauro Caviezel sowie Langläuferin Laurien van der Graaff wurden seither im GKB-Auditorium ebenfalls geehrt. Der Applaus an der neunten Bündner Sportnacht in Chur ging im vergangenen Jahr an Skicrosser Alex Fiva. Der Bündner Verband für Sport, der für die Organisation der Wahl und der Auszeichnungsfeier die Verantwortung trägt, ist erfreut, die Sportgala am Freitag, 2. Juni, wieder durchführen zu können. «Die Bündner Sportnacht ist eine Erfolgsgeschichte , was mich riesig freut. Ich bin schon heute sehr gespannt, wer die Nachfolge von Alex Fiva antreten wird», sagt Präsident Thomas Gilardi.