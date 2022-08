Bündner holen an den Schweizer Meisterschaften sechs Medaillen

Weiter ging es am Sonntag mit den Schweizer Meisterschaften in der Staffel bei Langenthal. Für das Highlight aus Bündner Sicht sorgten die U16-Athleten um Severin Moser (Trin), Gian Marco Comte (Chur) und Andri Gujan (Trin). Die drei Nachwuchshoffnungen liefen im stark besetzten Feld ihrer Kategorie zu Gold. Den Grundstein legte Moser auf der Startstrecke, von welcher er als Vierter zurückkam. Comte machte auf der mittleren Ablösung Boden gut und lief die zweitschnellste Streckenzeit, bevor sich Gujan auf der Schlussstrecke schon bald an die Spitze setzte und den Sieg ungefährdet nach Hause brachte.