Startschuss in den Lauffrühling

Am Samstag um 11.05 Uhr erwacht beim Start zum Bündner Frühlingslauf in Thusis die regionale Laufbewegung aus dem Winterschlaf. Traditionell ist der Anlass über 21 Kilometer ins Ziel beim Schlosspark in Reichenau auch der Beginn der Wettkampfsaison. Für viele fällt der Auftakt zum ersten Halbmarathon im Jahr jeweils reichlich früh. In diesem Jahr könnte es nach den frühlingshaften «Wintermonaten» jedoch anders aussehen.