Junger Churer Boxer wandelt in New York auf den Spuren der Legenden

Das Gleason’s Gym in New York. Es ist ein Name, den im Boxen jede und jeder kennt. Unzählige Grössen aus dem Boxsport, insgesamt 137 Weltmeister, haben seit der Eröffnung 1937 hinter diesen Türen schon trainiert – angefangen beim «Greatest of All Time», Muhammad Ali. Überall sind diese Champions im Trainingszentrum auf Bildern zu sehen.