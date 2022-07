Beim Jubiläum winkt ein Rekordpreisgeld

Zwei Major-Champions, zwei Senior-Major-Gewinner und zehn ehemalige Ryder-Cup-Spieler. Wenn in der nächsten Woche die Legends Tour, die ehemalige European Senior Tour, beim Swiss Seniors Open in Bad Ragaz Halt macht, dürfen sich die Golffans auf drei Tage Sport auf Weltklasseniveau freuen. Das Grossaufgebot an Topspielern, die alle ihren 50. Geburtstag gefeiert haben, spricht einerseits für die Organisation und die perfekten Bedingungen. Anderseits lockt in diesem Jahr ein um 30 000 Euro angehobenes Preisgeld die gestandenen Professionals an.