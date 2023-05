Die Glarner Männer-Basketballer spielen eine fast perfekte Saison

13 Siege und nur eine Niederlage in 14 Saisonspielen, dem Basketballclub (BBC) Glarus gelingt die fast perfekte Saison in der 4. Liga, welches die tiefste ist. Der verdiente Lohn ist der Aufstieg in die 3. Liga, nach über zehn Jahren Abwesenheit. «Den Aufstieg haben wir uns als Team vor der Saison eigentlich nicht zum Ziel gesetzt», sagt Tobias Kühnhanss. Er ist Spieler, Coach und Vorstandsmitglied beim BBC Glarus. «Die älteren Spieler im Team haben zwar schon vom Aufstieg gesprochen, bei mir persönlich hatte er jedoch nicht erste Priorität», so der 22-Jährige.