Aus Swiss Alpine Marathon wird «Davos X-Trails»

Viele Neuerungen hat der Swiss Alpine Marathon in den vergangenen Jahren erfahren. Mal wurden Strecken verlängert, dann wieder gekürzt, neue Routen wurden ausprobiert und wieder aus dem Programm gekippt. So versuchten die Organisatoren dem Mitgliederschwund entgegenzuhalten. An der bekannten Marke wurde hingegen nie gerüttelt. Das neue OK wechselt den Namen nun in Davos X-Trails um, wie es in einer Mitteilung heisst.