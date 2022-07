Aufgeben ist keine Option

Auch das noch: Als sich Cédric Steiner Ende Juni an den Bürostuhlrennen-Weltmeisterschaften vor Ort in Davos ein bisschen Klamauk und Abwechslung gönnte, nahm dies kein gutes Ende für den Langläufer. Ein paar Tage später erscheint er mit Gips am linken Arm zum vereinbarten Termin. «Im Nachhinein betrachtet war es natürlich ein Fehler, da zu starten», sagt er. Die medizinische Abklärung ergab einen Bruch des Handwurzelknochens. Für einen Langläufer mitten in der Aufbauphase für den nächsten Winter ist dies eine schlechte Botschaft.