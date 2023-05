Geoff Buffum: «Uns ist im Swiss Bowl kein Platz garantiert»

In der Liga ist man zwar noch ungeschlagen, die Europacup-Reise war hingegen bereits in der ersten Runde zu Ende. Die bisherige Saison der Calanda Broncos hatte seine Höhen und Tiefen, weshalb der Churer Fokus nun voll und ganz auf der Meisterschaft liegt. In dieser wartet am Wochenende gleich wieder ein harter Brocken: Am Sonntag fordert das aufstrebende Team der Thun Tigers den Bündner Serienmeister zum Spitzenkampf. Broncos-Cheftrainer Geoff Buffum weiss, dass er und seine Spieler dieses Duell nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen.