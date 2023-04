Die Calanda Broncos scheitern im Europacup

Die Zuschauenden erwartete ein sonniger, aber wie fast immer auch ein windiger Spielbeginn auf der Oberen Au. Das Stadion war ausverkauft, bereits eine Stunde vor Spielbeginn wollten sich die Zuschauenden die besten Plätze auf der Tribüne sichern. Schon in den ersten Minuten des Spiels war klar – auf die Broncos wartet ein sehr physisches Gegner. Besonders die Offensive Line ähnelte einer französischen Bergkette.

Das Spiel startete derweil sehr unterhaltsam, besonders auffällig waren dabei die vielen Passspielzüge auf beiden Seiten. Die Broncos-Defensive lies dabei immer wieder ihr Potential aufblitzen, doch zu oft machten sie sich das Leben selber schwer. Unnötige Strafen brachten Thonon immer wieder ins Spiel und kamen im ersten Viertel bis kurz vor die Endzone. Ein tiefer Snap führte dazu, dass Quarterback Jose Tabora den herumkullernden Ball aufnehmen kann und in der Mitte der Endzone den völlig freistehenden Wide Receiver Felix Durand findet.

Schnelle Reaktion der Broncos

Auch die Broncos machen schnell Nägel mit Köpfen, ein 34-Yard-Touchdownpass auf Adrian Sünderhauf, der in der Mitte des Feldes seinen Gegenspieler abschüttelte, glich das Spiel umgehend wieder aus. Die Offensive Line, die heute ohne Andres Matthes und Michel Derungs auflief, hielt dem Druck der Franzosen lange stand, aber nicht bis zum Schluss. Verletzungen und wenig Spielpraxis machten sich bemerkbar, Defensive End Marco Musio musste gar als Left Tackle aushelfen.

Tortzdem gingen die Broncos erst noch in Führung, Linebacker Marco Mahrer schnappte sich nach einem Fumble nahe der eigenen Endzone das Ei, um es nach einigen spektakulären Pässen zum überragenden Max Gray selber in die Endzone zu tragen.

Eine Interception bei einem zu spät geworfenen Ball von Broncos-Quarterback John Uribe sorgte in der Folge für einen Dämpfer bei den Churern. Der Panther Nicolas Khandar fand so bei einem 3rd-Down-Versuch eine grosse Lücke auf der linken Seite und konnte so fast unberührt die 25-Yards bis in die Endzone laufen.

Die Panthers drückten weiter aufs Gaspedal und gingen nach einem Stellungsfehler von Simon Beer gar mit 24:14 in Führung. 45 Sekunden vor der Halbzeitpause war es aber wiederum Sünderhauf, der den gegnerischen Safety aussteigen lässt und auf 21:24 verkürzt.

Quarterback nicht in den Griff gekriegt

Wie die Feuerwehr starteten die Broncos in die zweite Halbzeit. Gray fing im der rechten Teil der Endzone einen scharfen Pass von Uribe zur zwischenzeitlichen 28:24-Führung.

Panthers-Quarterback José Tabora konnte in der Folge immer wieder von viel Raum profitieren und brachte mit einem Lauf durch die Mitte die Franzosen mit 28:31 wieder in Front. Nach der zweiten Interception von Uribe und einem misslungenen Punt der Broncos gingen die Panthers nach einem kurzen Pass auf Tight End Jack Pilkerton gar mit 28:38 in Führung. Einen Rückstand, den die Broncos trotz eines späten Touchdowns von Gray nicht kompensieren konnten.