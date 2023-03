Calanda Broncos: Mit neuem Quarterback zum Titel?

Gross war der Frust im vergangenen Sommer bei den Calanda Broncos. Äusserst knapp verlor man damals im Swiss Bowl gegen die Bern Grizzlies die Schweizer Meisterschaft. Die Mission für das Churer American-Football-Team ist darum klar: In der kommenden Saison soll der Meistertitel zurückerobert werden. Den Grundstein dafür wollen die Bündner am Samstag legen. Gegen die Geneva Seahawks gilt es erfolgreich in die Saison zu starten.