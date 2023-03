Calanda Broncos gewinnen ihr erstes Spiel der Saison

Geoff Buffum ist ein optimistischer Mensch – zumindest lässt das sein Kleidungsstil zum Saisonstart gegen die Geneva Seahawks vermuten. Während nämlich einige auf der Tribüne ihre Winterjacke mitgebracht hatten, setzte der Kalifornische Cheftrainer der Calanda Broncos am Samstagabend auf kurze Hosen. Keine halben Sachen wollten die Broncos aber auf dem Spielfeld machen.

Buffums Spieler starteten an der oberen Au in Chur nämlich hitzig ins Spiel, die Broncos wollten gleich zu Beginn der Saison zeigen, dass sie zu Recht als Favoriten ins Titelrennen starten. So spielten die Bündner im ersten Angriffsversuch auch gleich einen vierten Versuch aus, Broncos-Linebacker Marco Mahrer wechselte dafür für ein Spielzug von der Defense zu seinen Offensiven Teamkameraden und rannte für die Bündner mit einem Fake-Play zu vier neuen Downs.

Uribe mit Startschwierigkeiten

Neo-Broncos-Quarterback John Uribe brauchte hingegen etwas Zeit, um seinen Rhythmus zu finden. Ausser mit Receiver Celeste Conceprio schien er zu Beginn des Spiels nicht so recht auf einer Wellenlänge mit seinen Teamkameraden zu sein. Ein Umstand, den aber auch die Genfer plagte. Auch ihr Quarterback fand erst im Verlauf der Partie richtig ins Spiel. Nicht unüblich zum Start einer neuen Saison.

Die Broncos kämpften sich in ihrem ersten Angriffsversuch trotzdem bis kurz vor die Endzone der Genfer, dort war der Bündner Angriff dann aber abrupt zu Ende. Receiver Fadri Padrun glitt ein Pass von John Uribe durch die Hände und der Ball wurde von der Genfer Verteidigung abgefangen.

Die Seahawks taten es in der Folge aber den Broncos gleich und spielten – nach einigen starken Raumgewinnen – einen vierten Versuch aus. Der Broncos-Passrush war aber zur Stelle und setzte den gegnerischen Quarterback so sehr unter Druck, dass dieser den Ball nur ungenau Richtung Endzone werfen konnte. Der Ballbesitz wechselte wieder zu den Bündnern.

Rookie kann überzeugen

Running Back Noah Bachofen hatte derweil zu Beginn des zweiten Viertels seinen ersten grossen Moment im Spiel. Bei einem Laufspielzug rannte der von der U19 hochgezogene Bachofen nach einem Raumgewinn von acht Yards auch noch den gegnerischen Safety über den Haufen. Die Seitenlinie der Broncos feierte den Jungspund entsprechend.

Einige Minuten später prügelte Bachofen den Ball dann auch fast noch in die Endzone, die Lorbeeren ernte aber Teamkollege Celeste Conceprio, der nach einer Comeback-Passspielzug den ersten Touchdown des Tages erzielte. Doch Bachofen tat es seinem Teamkollegen nur Minuten später gleich, als er bei einem Passversuch von Uribe an der 30-Yard-Linie von der Genfer Defensive völlig vergessen ging und mutterseelenallein in der linken Endzone seinen ersten Seniors-Touchdown fing. 14:0 zugunsten der Broncos stand es darum zur Halbzeit.

Der Newcomer hatte aber zu Beginn der zweiten Halbzeit auch seinen ersten grossen Lernmoment. In einem unübersichtlichen Getümmel verlor Bachofen den Ball und die Broncos-Offensive musste das Feld räumen. Die Defense, besonders der Passrush der Broncos, war in den entscheidenden Momenten aber eine Nummer zu gross für die Seahawks-Offensive Line. Defensive End Marco Musio überwältigte nicht nur seinen direkten Gegenspieler, sondern auch noch den gegnerischen Quarterback für einen Sack.

Nach einem Field Goal der Broncos versuchten sich auch die Seahawks nochmals in der Offensive und marschierten – besonders durch Laufspiele des Running Backs Tobia Liparulo – bis bis in die Endzone.

Bachofen zeigt, was in ihm steckt

Die Antwort der Broncos liess aber nicht lange auf sich warten. Während die Offensive Line der Broncos wunderbar den Weg frei blockte, liess Bachofen gleich selber noch zwei Gegenspieler aussteigen und erlief einen Raumgewinn von gut 50 Yards. Die Chance auf Punkte liessen sich die Broncos nicht entgehen und erzielten ein Field Goal.

In der Folge übernahmen die Broncos mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel, ein Pass zu Conceprio und fünf aufeinanderfolgende gute Läufe des formstarken Running Back Cesare Alberti brachten die Bündner an die Vier-Yard-Linie der Genfer. Der Neuzugang liess sich diese Chance nicht nehmen und erzielte mit einem energischen Laufspiel durch die Mitte seinen ersten Touchdown im Dress Broncos.

Die Seahawks – mit dem Mute der Verzweiflung – marschierten ebenfalls noch einmal Quer übers Feld und erzielten nach mehreren riskanten Pässen tatsächlich noch einen Touchdown. Dieser kam aber zu spät für die Westschweizer, mit 27:13 mussten sie sich an diesem kalten Abend den Bündnern geschlagen geben.

Chefcoach Buffum schien heute definitiv die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben – vielleicht nicht bei der Garderobe aber sicherlich auf dem Spielfeld.