Calanda Broncos: Eine norwegische Neuverpflichtung und ein Abgang im Trainerteam

Weiterer Defensive Back für die Broncos

Definitiv ist hingegen die Verpflichtung von Defensive Back Ola Gaarden. Der 1.80 Meter grosse Norweger stösst von den Tyresö Royal Crowns zu den Churern und unterschreibt für ein Jahr. In Schweden wurde der 20-jährige Verteidiger im vergangenen Jahr Vizemeister und stand bereits für die norwegische U17 und U19 Nationalmannschaft im Einsatz. In der höchsten schwedische Liga spielte Gaarden in 2023 in sechs Partien und beendete die Saison mit 22 Tackles, einem forced Fumble und einem verteidigten Pass.

Gaarden ist nach Philip Holm Boye bereits die zweite ausländische Verpflichtung für die Broncos-Passverteidigung, wobei auch der US-Amerikanische Passempfänger Max Gray oft als Defensive Back aufläuft.

Unklar bleibt derweil, ob Quarterback John Uribe und Defensive End Dusan Novakovic zu den Bündnern zurückkehren.