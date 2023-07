Calanda Broncos besiegen die Geneva Seahawks und stehen im Swiss Bowl

Schon beim lockeren Einwärmen schwitzten die Spieler der Calanda Broncos wie sonst erst während des Spiels. Bei schwül-heissen Temperaturen in der oberen Au duellierte sich das Churer American-Football-Team im Halbfinale der Schweizer Meisterschaft mit den Geneva Seahawks. Die Westschweizer machten in ihren Silber-Blauen Uniformen schon vor dem Spiel einen sehr erfrischenden Eindruck, was aber eher daran lag, dass ihre Trikots doch sehr an eine Dose Calanda Glatsch erinnert. Der Bündner Durstlöscher war am Samstag nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf der Tribüne ein Kassenschlager. Wer die Hitze mit oder ohne prickelnde Erfrischung aushielt, dem wurde ein unterhaltsames Spiel geboten.

Die drei Wochen Pause seit dem letzten Ligaspiel haben den Broncos nämlich sichtbar gutgetan. Gegen die statistisch beste Defensive der Liga fand Quarterback John Uribe gleich beim ersten Angriffsversuch seinen favorisierten Passempfänger Max Gray. Dieser liess seinem Gegenspieler nach einem Pass über die Mitte keine Chance und fing unbedrängt den ersten Touchdown für die Broncos.

Marco «Rex» Mahrer kündigt Abschied an

Nach einem schnellen Stopp der Broncos-Defense war es wiederum Gray, der den Punt der Seahawks von der 10-Yard-Linie über 30 Yards zurücktragen konnte. Der folgende Angriffsversuch blieb zwar ohne Erfolg, dafür konnte sich die Broncos-Offensive auf eine entfesselnd aufspielende Defense verlassen. Ein ums andere Mal erstickten Broncos-Captain Marco Mahrer und die Defense die Genfer Angriffsbemühungen im Keim. Für Veteran Mahrer war das Spiel gegen Genf ein ganz Besonders, der langjährige Broncos-Linebacker wird seine Karriere nach dem Swiss Bowl beenden.

Zum Ende des ersten Viertels erhöhten die Broncos das Skore auf 14:0. Nach einem langen Laufspiel von Running Back Cesare Alberti fing Wide Receiver Lukas Lütscher einen kurzen Pass in der Mitte der Endzone zum Touchdown.

Ganz geschlagen geben wollten sich die Seahawks aber noch nicht. Passfänger Pierre-Michel Blülle fing einen Pass über die Mitte von Quarterback Benaya Alerini und Blülle widerstand in der Folge gleich mehreren Versuchen, ihn zu Boden zu werfen. Der Raumgewinn über 40 Yards endete für die Seahawks mit einem Field Goal, 14:3 für die Broncos.

Die Broncos liessen sich aber nicht beirren und marschierten wiederum bis vor die Endzone der Westschweizer. Nachdem Quarterback John Uribe erfolgreich gleich mehreren heranstürmenden Gegenspielern entwischen konnte, fand der Amerikaner Passempfänger Celeste Conceprio wiederum mit einem Pass über die Mitte für den Touchdown zum 21:3 für die Bündner. Mit diesem Resultat gings für die Broncos in die Kabine.

Broncos auch in Hälfte Zwei dominant

Die zweite Hälfte lancierte der Genfer Passfänger Pierre-Michel Blülle nach einem kurzen Pass mit einem starken Lauf über die linke Seite. Der grossgewachsene Genfer war am Samstag der einzige, der die Broncos vor ernsthafte Probleme stellen konnte. Die Bündner spielten derweil das Spiel souverän zu Ende. Gray und Carlos Cerqueira durften nach langen Drives der Offense zwei weitere Touchdowns zum 35:3 bejubeln. Sieben Minuten vor Spielende durfte gar der junge Bündner Ersatz-Quarterback Robin Sennrich noch einige Drives der Broncos anführen.

Mit dem Sieg gegen die Seahawks stehen die Broncos zum zwölften Mal in Folge im Swiss Bowl. Im Finale in Grenchen treffen die Bündner entweder auf die Zürich Renegades oder die Thun Tigers.