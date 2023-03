Buffum über die Konkurrenz der Broncos: «Basel und Thun werden starke Gegner sein»

Mit einem Heimspiel gegen Genf geht die Saison der Calanda Broncos am Samstag los. Trainer Geoff Buffum zeigt sich überrascht, dass der amtierende Meister aus Bern so viele Spieler an die neu gegründeten Helvetic Guards verlor. Trotzdem sieht er starke Konkurrenz in der Schweizer Liga: «Basel wird gut sein mit seinem Importteam. Thun hat auch gute Nachwuchsarbeit geleistet und ist ein gefährlicher Gegner.»

Robin Sennrich, der seine erste Saison als Quarterback der Calanda Broncos bestreiten wird, hofft auf viel Einsatzzeit und sagt: «Vielleicht können wir als Rookies einen grösseren Beitrag leisten als erwartet wurde.»