American Football kommt nach Rapperswil-Jona

American Football boomt in Europa. Die amerikanische Nationalsportart begeistert auch in der Schweiz immer mehr Menschen. Daran massgeblich beteiligt sind auch formidable TV-Übertragungen beispielsweise des deutschen Senders «RTL», die die grösste Sportliga der Welt, die National Football League (NFL) zur sonntäglichen Primetime im Free-TV in die hiesigen Stuben liefern.