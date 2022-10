Albin holt sich den Gesamtsieg am Swiss Bike Cup

Bei schwierigen, schlammigen Bedingungen fand der Proffix Swiss Bike Cup am vergangenen Wochenende in Gstaad im Berner Oberland seinen Abschluss. Besonders stark zeigte sich dabei der Bündner Vital Albin. Der Gesamtführende fuhr im tiefen Schlamm ein taktisch kluges Rennen. Albin, der sich lange mit Marcel Guerrini (2.) an der Spitze abwechselte, setzte sich in der vierten Runde ab und sicherte sich mit dem souveränen Tagessieg zugleich die Gesamtwertung.