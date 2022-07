Abschied mit Wehmut

Die neue Zeitrechnung ist optisch unübersehbar. Christian «Hitsch» Flury erscheint im lockeren Sommertenü und nicht in den Verbandskleidern von Swiss-Ski zum Gespräch über seinen von aussen betrachtet überraschenden Abschied als Schweizer Langlaufchef. Diesen Schritt hätte auch der Direktbetroffene vor etwas mehr als einem Jahr nicht erwartet. «Als ich 2020 mein Amt antrat, war es selbstverständlich das Ziel, in dieser Funktion etwas zu bewegen und bis mindestens Olympia 2026 an Bord zu bleiben», sagt Flury.