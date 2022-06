Abraham und viele Wiederholungstäter in Chur

Joe Bearth nennt sie «Wiederholungstäter». Diejenigen, die immer wieder am zwei Mal im Jahr stattfindenden Mittenberg-Rennen in Chur teilnehmen, das seit 1990 durchgeführt wird. Am heutigen Donnerstagabend geht die 64. Bike- und 35. Lauf-Austragung mit Start beim Waldhausstall auf ein Neues über die Bühne. Auf dem fünf Kilometer langen und über 450 Höhenmeter führenden Kurs in Richtung Mittenberg.