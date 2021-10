«Vor der Saison hätte ich für zwei Siege unterschrieben»

Im Oktober 2018 wurden die Glarus Orks gegründet, der erste American-Football-Verein im Glarnerland wurde aus der Wiege gehoben. Lange mussten die Krieger aus Mittelerde auf ihren ersten Ernstkampf der Vereinsgeschichte warten. Die Begründung der Verantwortlichen war jeweils: Sie wollen bereit sein und erst dann in die Saison starten, wenn es Sinn mache. Und bereit waren die Glarus Orks am 24. August dieses Jahres für ihr erstes Meisterschaftsspiel in der Nationalliga C, Gruppe Ost: Gleich mit 57:0 fegten die Orks die Zofingen Cheetahs vom Sportplatz Wyden in Schwanden.