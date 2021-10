Von Samnaun bis ins Misox

Die Idee für ein Bündner Kantonalschützenfest in seiner Heimatregion sei in Zusammenhang mit seinem Wirken als Standespräsident entstanden, sagt Martin Aebli. Der langjährige BDP-Grossrat weilte in seiner Ehrenfunktion als höchster Bündner Parlamentarier an der Delegiertenversammlung des Bündner Schiesssportverbandes in der Surselva. «Es wurde festgestellt, dass das Kantonalschützenfest schon seit Längerem nicht mehr im Engadin und Südbünden stattgefunden hat», sagt Aebli. Er nahm das Anliegen der Schützenfamilie mit nach Hause.