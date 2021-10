Jakub Paul gewinnt schon wieder

Was für ein Jahr für den 22-jährigen Jakub Paul. Der Churer gewinnt nach seinem Sieg im August in Muttenz auf Sand das nächste ITF Turnier. Dieses mal in Hamburg in der Halle auf einem Hartplatz.

Paul, derzeit im ATP-Ranking auf Position 542, gewinnt gegen den Deutschen Henri Squire (ATP 614) mit 6:4 und 6:2 deutlich. Das Turnier ist mit 25'000 Dollar dotiert.