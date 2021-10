Golfer Freiburghaus mit Rang 3 in Spanien

Jeremy Freiburghaus legte am Turnier in Girona einen Steigerungslauf hin. Am ersten Tag lag er noch auf dem geteilten sechsten Platz, ehe er sich im weiteren Verlauf bis aufs Podest verbesserte.

Der Franzose Julien Brun konnte mit 18 unter Par seinen zweiten Saisonsieg feiern. Freiburghaus benötigte mit 16 unter Par nur zwei Schläge mehr.

Mittlerweile ist er bereits wieder im Einsatz an der Challenge Costa Brava. Das Turnier wird auf dem gleichen Platz gespielt. Der Bündner ist zuversichtlich: «Mein Spiel ist momentan in allen Bereichen sehr gut.» Am Freitag habe er mit dem Putten etwas Mühe gehabt, dies aber mit einer Trainingseinheit wieder korrigieren können. «Das hat mir am Wochenende sehr geholfen.»

Sein bislang bestes Resultat auf der Challenge Tour habe er im richtigen Moment erzielt. «Ich könnte nicht glücklicher sein», so der Bündner nach seinem Podestplatz. (red)