Alles bereit für «Corona-Edition» des Schlosslaufs

Erst Ende September hat das Organisationskomitee des Schlosslaufs Rappers-wil-Jona die Bewilligung für die Durchführung am 24. Oktober erhalten. Aufgrund der Coronapandemie allerdings nur für eine Austragung ausserhalb der Innenstadt. So musste kurzfristig umdisponiert und ein Konzept mit Start und Ziel im Grünfeld in Jona erstellt werden. Entstanden ist sozusagen eine «Corona-Edition» des Schlosslaufs.