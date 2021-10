Nach dem Titel der Umbruch

Es war eine einigermassen eigenartige Szene, die sich am frühen Samstagabend im Sportzentrum Rankhof in Basel abspielte. Die Calanda Broncos hatten soeben den Swiss Bowl gewonnen (21:12 gegen die Bern Grizzlies), der elfte Titel ihrer Klubgeschichte, der vierte in Folge. Während die Spieler der Broncos noch auf dem Rasen die ersten Champagnerflaschen entkorkten und Meisterzigarren ausgepackten, stand Geoff Buffum, ihr Trainer, etwas abseits beim Interview. Was nun noch alles folgen werde, wollte der Journalist vom Kalifornier wissen.