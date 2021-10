Downhill-Rennen für Kids finden Anklang

Zum ersten Mal wurde in Lenzerheide der Bike Kingdom Kids Cup durchgeführt. Alle drei Renntage (4. Juli, 22. August, 3. Oktober) waren ausgebucht. 300 Downhillbegeisterte im Alter zwischen sechs und 16 Jahren nahmen insgesamt an den Rennen teil. «Die ausgebuchten Rennen zeigen klar, dass unser Angebot ankommt», sagt OK-Präsident Martin Osinga gemäss einer Mitteilung. Die Downhill-Rennen für den Nachwuchs würden eine Lücke in der Schweizer Bikelandschaft schliessen, heisst es weiter. Aufgrund der geglückten Premiere werde das Angebot auch im nächsten Jahr wieder durchgeführt. Die erste Austragung fand ausschliesslich im Bike Kingdom Park in Lenzerheide statt. In Zukunft sei auch eine Durchführung im Alpenbikepark Chur denkbar.