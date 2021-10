Gipfeltreffen um die Cross-Country-Krone

Exakt 5400 Meter gespickt mit 34 Hindernissen warten im Grossen Preis der Stadt Maienfeld auf die fünf Paare, welche am Sonntag um 16.20 Uhr den schwierigsten Parcours im Schweizer Pferderennsport in Angriff nehmen werden. Zwischen acht und neun Minuten dauert das spektakuläre Rennen in der Regel. Spannung und Gänsehautstimmung sind garantiert. In einem Cross-Country, wie die beliebten Querfeldeinrennen genannt werden, ist der Rennverlauf schlicht nicht vorhersehbar. Die Sieger werden auf dem Rossriet gefeiert wie Helden, wie moderne Gladiatoren.