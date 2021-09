Abschluss mit Topergebnissen

von Michael Holzinger

Rund 160 Athletinnen und Athleten nahmen in Chur den letzten Leichtathletik-Wettkampf in dieser Saison in Angriff. Dabei gab es mehrere gute Leistungen zu notieren. So überquerte Hochspringer Dominic Von Arx (BTV Schiers) die Latte bei 1,70 Meter. Im Weitsprung überzeugte der Zizerser Roland Fausch mit 5,71 Metern. Fabio Sutter (BTV Chur Leichtathletik) stiess die Kugel auf 12,21 Meter.