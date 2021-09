Schritt retour für einen neuen Anlauf

Um ein wenig über ihre Person und den Volleyballsport zu sinnieren, hat Loredana Cantoni an diesem schönen Spätsommertag gerne eine Reise aus ihrem Wohn- und Studienort Zürich in ihre Heimat Chur auf sich genommen. Das ist Programm bei der 22-jährigen Studentin der Pharmazie an der ETH. Einfache Dinge sind nicht die Sache der als besonders ehrgeizig und zielstrebig umschriebenen Athletin. Denn vorgezeichnet ist er definitiv nicht, der Weg aus Graubünden in die Nationalliga A im Volleyball.