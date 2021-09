Vom Abenteurer zum Leistungssportler

Als Gian Schicktanz im Juli in Samedan erstmals zum Engadin Ultra Trail über die «Königsdistanz» 100 Kilometer gestartet war, begann für den unweit von Guarda aufgewachsenen Athleten in seiner Heimat definitiv ein Lauf ins Ungewisse. Niemals zuvor hatte er einen Wettkampf in dieser Länge bestritten.