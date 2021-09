Zwei neue Champions in Trimmis

von Michèle Albertin

Knapp 400 Turnerinnen und Turner stellten am Samstag an den Bündnermeisterschaften im Einzelgeräteturnen ihr Können unter Beweis. Obwohl das Teilnehmerfeld in den oberen Kategorien spärlich ausfiel, blieb das Rennen um die Krone spannend und stimmungsvoll.