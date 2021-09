Hornusser wegen Dopings gesperrt

Die Disziplinarkammer für Dopingfälle von Swiss Olympic sperrt einen Hornusser wegen versuchten Dopings für sechs Jahre und verurteilt ihn zu einer Geldzahlung. Das teilte Swiss Olympic am Dienstag mit. Bei einer Postkontrolle seien in einer an den 32-Jährigen adressierten Sendung eine Ampulle Testosteron-Enantat sowie 24 Tabletten Clomifen gefunden worden.