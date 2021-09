«Mister Chur – Arosa» blickt zurück

Den Rekordsieger des Radklassikers Chur–Arosa, der mit der Ausgabe am Sonntag sein 40-Jahre-Jubiläum begehen wird, findet man weder in Chur noch in Arosa und auch nicht an der Schlussrampe nach Litzirüti. Wer mehr über die Anfänge und Hochphase des einst hoch angesehenen Radrennens erfahren will, muss sich auf die Reise nach Wohlen begeben. Hier führt Arno Küttel seit 25 Jahren sein Fahrradgeschäft.