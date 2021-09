Baumann enttäuscht, Spescha glückt Premiere

Unterschiedlicher hätte die Gemütslage der beiden im Ziel nicht sein können. Baumann, der mit Platz 8 im Französischen Les Gets sein bisher bestes Ergebnis einfuhr und in seiner ersten U23-Saison ist, konnte seine eigenen hohen Erwartungen nicht erfüllen. Im Heimrennen am Sonntag schaute für den Igiser bloss der 28. Rang heraus. Im Ziel brach der 19-Jährige in Tränen aus. Bereits an der U23-WM vor einer Woche hatte sich Baumann mit Platz 24 enttäuscht gezeigt. Auf was die Baisse an den letzten Rennen zurückzuführen ist, kann Baumman nicht genau erklären. Die Form stimme einfach nicht. «Es ist schade, habe mich nicht gut gefühlt heute. Ich habe selber mehr erwartet von mir, deshalb bin ich nicht zufrieden. Aber auch diese Erfahrung hilft mir für die Zukunft», so Baumann direkt nach dem Rennen.