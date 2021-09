Zurück mit leichten Erinnerungslücken

Nahe der Rothornbahn in Lenzerheide herrscht Anfang Woche emsiges Treiben. Absperrgitter werden montiert, Werbeblachen aufgezogen und mit Baggern an der Strecke gearbeitet. Sichtbar wird all dies im Zielgelände, wo von Freitag bis Sonntag der Mountainbike-Weltcup gastiert. Der Anlass, der im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste.