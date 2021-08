Die Jubiläumsaustragung steht bevor

Die letzten Vorbereitungen sind am Laufen, damit am Samstag im Engadin die Jubiläumsaustragung des mit 141 Kilometer längsten Mountainbikemarathons der Schweiz stattfinden kann. OK-Präsident Claudio Duschletta wirkt im Gespräch nicht sonderlich nervös. Er weiss, dass er auf ein bewährtes Team zählen kann, das die Materie kennt. Auch die Wetterprognose stimmt. Es ist am Samstag zwar kühl, aber trocken. Duschletta sagt: «Ich mache mir keine Sorgen wegen der Temperaturen. Wir kennen die Wettersituation und erwarten keine Niederschläge. Machen die Wolken auf, wirds gleich warm.»