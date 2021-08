Vor dem Duell mit den Weltbesten

Vor zwölf Monaten hatte sich Mauro Gilardi mit dem Sieg bei den Internationalen Österreichischen Meisterschaften in der Weltrangliste auf Platz 410 verbessert. Dank seinem zweiten Karriere-Turniersieg nach dem Engadine Championship 2019 schaffte er es in der Weltrangliste erstmals in die Top-500 und erhielt damit die Startberechtigung für die grossen Amateur-Turniere in Europa. Damit nicht genug. Gilardi spielte sich danach auch beim Swiss International Amateur Championship in die Top 5.