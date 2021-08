Churer erhält Jugend-EM-Diplom

Der Churer Elia Gartmann stand vom 18. bis 22. August an der Jugend-Europameisterschaft im Orientierungslauf (OL) im Einsatz. Der 16-Jährige wusste an den drei Wettkämpfen in und um die litauische Hauptstadt Vilnius zu überzeugen: Über die Langdistanz, welche nicht nur physisch, sondern auch kartentechnisch sehr anspruchsvoll war, klassierte sich Gartmann in der Kategorie «Herren-16» auf Rang sechs und sicherte sich damit ein Diplom.