White Turf mit Verlust und neuem Konzept

Neu findet jeweils an den Rennsamstagen der White Turf Family Day statt. Auf dem Programm stehen Skikjöring-Rennen für Kinder über 800 Meter. So soll jungen Talenten der Einstieg in den dynamischen Sport, bei dem man sich auf Skiern von einem Pferd ziehen lässt, schmackhaft gemacht werden. Kleinere Kinder ab fünf Jahren können beim Skikjöring-Taxifahren die eine oder andere Runde drehen. Auch das Ponyrennen findet wieder statt. Der Eintritt für die White Turf Family Days wird kostenlos sein, wie es weiter heisst.