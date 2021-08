Paul holt ersten ITF-Titel

Pauls Titel-Premiere auf ITF-Stufe kommt keineswegs aus dem Nichts. Sechs Mal stand der Bündner in dieser Saison vor dem Turnier in Muttenz bereits in den Viertelfinals. Beim Heimturnier in Klosters stiess Paul Ende Juni gar bis in die Halbfinals vor. «Es fehlt nicht mehr viel bis ganz oben», sagte er schon damals. Zudem spielte Paul in der Doppelkonkurrenz zuletzt gross auf. Dies, obwohl das Doppel für den Churer, der seit knapp vier Jahren im Nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis in Biel lebt, nur zweite Priorität ist. Drei Doppeltitel gewann Paul in dieser Saison bereits. Der Triumph in Muttenz überstrahlt sie aber alle.